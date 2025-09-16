Ο Χάμις Κερ, μετά το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κατέκτησε την Τρίτη και το «στέμμα» του παγκόσμιου πρωταθλητή, καθώς επικράτησε στον τελικό-θρίλερ του ύψους στο Τόκιο.

Ο Νεοζηλανδός άλτης χρειάστηκε τρίτη προσπάθεια για να περάσει τα 2,31μ. και τα 2,34μ., αλλά με ένα εξαιρετικό άλμα πέρασε τα 2,36μ. με την πρώτη, ισοφάρισε το ατομικό ρεκόρ του και πανηγύρισε τη νίκη, με την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο.

Νωρίτερα, ο Γου Σανγκ-Χιεόκ φάνηκε να «αγκαλιάζει» το χρυσό μετάλλιο -που θα ήταν το πρώτο της Νότιας Κορέας σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου-, όταν πέρασε με την τρίτη τα 2,34μ. (πριν τον Χάμις), ωστόσο τελικά αρκέστηκε στη δεύτερη θέση, όπως και το 2022 στο Γιουτζίν. Μετά το νικητήριο άλμα του Νεοζηλανδού, ο Γου επιχείρησε δύο φορές στα 2,38μ., χωρίς επιτυχία.

Ο Τσέχος Γιαν Στέφελα με 2,31μ. σημείωσε τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο, με καλύτερες προσπάθειες από τον Ουκρανό Ολεχ Ντόροστσουκ, ο οποίος επίσης με 2,31μ. έμεινε τέταρτος.