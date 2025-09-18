Το νέο αστέρι των 400μ. θριάμβευσε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Τόκιο.

Ο 21χρονος Μπουσάνγκ Κολέν Κεμπινατσίπι από τη Μποτσουάνα επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με εμφατικό τρόπο, καθώς τερμάτισε σε 43.53 (υπό βροχή…), πετυχαίνοντας την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο.

Η αφρικανική χώρα θα έχει διπλή παρουσία στο βάθρο των νικητών, καθώς ο Μπαγιάπο Ντόρι με 44.20 πήρε την τρίτη θέση, ενώ ενδιάμεσα βρέθηκε ο Τζερίμ Ρίτσαρντς από το Τρίνινταντ & Τομπάγκο, ο οποίος έκανε εξαιρετική κούρσα (παρότι είχε μειονέκτημα τρέχοντας από την εσωτερική διαδρομή) και τερμάτισε δεύτερος με ατομικό και εθνικό ρεκόρ, 43.72.

Απογοήτευση του τελικού ήταν ο Αμερικανός Τζακόρι Πάτερσον, που έμεινε έβδομος με 44.70.