Μετά το «διάλειμμα» των εθνικών ομάδων, η Τορίνο δεν λέει να αφήσει το πόδι από το γκάζι.

Μετά τις Ουντινέζε, Πάρμα, η «γκρανάτα» ξεπέρασε το εμπόδιο της Μόντσα, έφτασε τις τρεις σερί νίκες στη Serie A και σκαρφάλωσε έστω και προσωρινά στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 8ης αγωνιστικής στο ιταλικό πρωτάθλημα, η Τορίνο έκαμψε την αντίσταση της ομάδας του Γιούριτς με σκορ 3-2 στο «Stadio Olimpico di Torino» και μπήκε σε τροχιά… Ευρώπης. Στην αντίπερα όχθη η Μόντσα δεν κατάφερε να χτίσει πάνω στην εμφατική νίκη που πέτυχε την προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στην Κάλιαρι.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr