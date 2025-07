Επίσημη μορφή πήρε η συμφωνία της Τότεναμ με την Γουέστ Χαμ, για την απόκτηση του Μοχάμεντ Κούντους. Η κάτοχος του Europa League, έβγαλε από τα ταμεία της το ποσό των 64 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον 24χρονο μεσοεπιθετικό, που έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το 2031.

Ο Κούντους σε μια διετία με την φανέλα της Γουέστ Χαμ, είχε 80 εμφανίσεις με 19 γκολ και 13 ασίστ, «αναγκάζοντας» την Τότεναμ να δώσει ένα σεβαστό ποσό για να τον αποκτήσει.

We are delighted to announce the signing of Mohammed Kudus from West Ham United, subject to work permit ✍️

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 10, 2025