Σκέψεις να παραχωρήσει τον Κρίστιαν Ρομέρο το καλοκαίρι κάνει η διοίκηση της Τότεναμ. Παρά το γεγονός ότι ο 26χρονος Αργεντινός διεθνής στόπερ και αρχηγός των «Σπερς» υπέγραψε πρόσφατα την επέκταση του συμβολαίου του για δύο επιπλέον χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2029, οι ιθύνοντες της ομάδας είναι δυσαρεστημένοι με τις φετινές του εμφανίσεις, έχοντας αποβληθεί σε δύο ματς.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun» ο Ρομέρο θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία και την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία επανήλθε στη διεκδίκηση του και σκοπεύει να προσφέρει 65 εκατ. ευρώ για να πάρει το καλοκαίρι τα δικαιώματα του.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Ντιέγκο Σιμεόνε «έχει εμμονή με τον Ρομέρο και έχει ζητήσει από τη διοίκηση την απόκτηση του ως απόλυτη προτεραιότητα».