Ο Γάλλος επιθετικός, Ραντάλ Κολό Μουανί, ο οποίος τραυματίστηκε στο σαγόνι το Σάββατο (8/11), με τη φανέλα της Τότεναμ, δεν θα χρειαστεί τελικά να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, όπως έγινε γνωστό την Τρίτη (11/11), από πηγή προσκείμενη στο αγγλικό κλαμπ, επιβεβαιώνοντας σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου.

Ο 26χρονος υπέστη κάταγμα στη γνάθο, ύστερα από σύγκρουση με τον Χάρι Μαγκουάιρ στη διάρκεια του αγώνα της Premier League απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-2) το Σάββατο (8/11), στο Λονδίνο, κι αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο.

Ο δευτεραθλητής κόσμου του 2022 (31 συμμετοχές, 9 γκολ) αναγκάστηκε να αποσυρθεί από την αποστολή της εθνικής Γαλλίας για τον Νοέμβριο. Το ενδεχόμενο επέμβασης, που αρχικά θεωρήθηκε πιθανό, θα μπορούσε να τον κρατήσει εκτός δράσης για αρκετούς μήνες.

Τελικά αυτό δεν θα χρειαστεί, όπως ανέφερε η ίδια πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη γνωστή η ακριβής διάρκεια της απουσίας του.

Η Τότεναμ, που βρίσκεται στην πέμπτη θέση της Premier League πριν από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, έχει δύσκολο πρόγραμμα μετά την επανέναρξη: στις 23 Νοεμβρίου καθώς αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Άρσεναλ και τρεις ημέρες αργότερα την Παρί Σεν Ζερμέν στη Γαλλία.

Ο Κολό Μουανί, που ανήκει στην Παρί Σεν Ζερμέν, εντάχθηκε στην Τότεναμ με τη μορφή δανεισμού την τελευταία ημέρα της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου. Τα πρώτα του βήματα στην Αγγλία είχαν ήδη επηρεαστεί από έναν τραυματισμό στον μηρό.

Επέστρεψε σταδιακά στη δράση στο δεύτερο μισό του Οκτωβρίου, και το Σάββατο (11/11), πραγματοποίησε την τρίτη σερί εμφάνισή του ως βασικός με την ομάδα του.

Ο νέος τραυματισμός του αποτελεί ακόμη ένα σοβαρό πλήγμα για τον προπονητή Τόμας Φρανκ, ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες στην επίθεση (Σολάνκε, Μάντισον, Κουλουσέφσκι, Κούντους κ.ά.).

Χα.Π.