Την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ανακοίνωσε η Τότεναμ η οποία απέκτησε τον Ματέους Φερνάντες από την Γουεστ Χαμ έναντι 98,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Σημειώνεται ότι προς το παρόν είναι η πιο δαπανηρή απόκτηση ποδοσφαιριστή όλων των εποχών για τα «σπιρούνια», διότι αν προβεί στην απόκτηση του Σάντρο Τονάλι από τη Νιούκαστλ, τότε θα δώσει 115 εκατομμύρια ευρώ για τον ποδοσφαιριστή των «ανθρακωρύχων».

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