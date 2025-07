Η Τότεναμ δείχνει έτοιμη να ολοκληρώσει μια σπουδαία μεταγραφή, προλαβαίνοντας στο… νήμα πολλές απ’ τις «μεγάλες» ομάδες της Premier League.

Όπως μεταδίδουν τα βρετανικά Μέσα Ενημέρωσης, οι «σπερς» θα καταβάλλουν μέσα στο επόμενο 24ωτο τη ρήτρα των 70 εκατ. ευρώ που υπάρχει στο συμβόλαιο του Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και θα κλείσουν τον 25χρονο μεσοεπιθετικό.

Ο διεθνής Άγγλος άσος αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις την Παρασκευή (11/7) και θα υπογράψει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030, με την Τότεναμ να ολοκληρώνει άλλη μία σπουδαία μεταγραφή μετά την απόκτηση του Κούντους απ’ τη Γουέστ Χαμ.

🚨⚪️ BREAKING: Morgan Gibbs-White to Tottenham, here we go! Spurs trigger £60m release clause after direct contact with Forest today.

Medical booked and set to take place in 24h, as @TeleFootball @mcgrathmike reported.

Follows Kudus deal done, massive moves for Spurs project 🧨 pic.twitter.com/Bai5xP5OdN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2025