Η Τότεναμ επιμένει για την απόκτηση του Αντρέ Τερ Στέγκεν, όπως υποστηρίζει η αθλητική εφημερίδα της Βαρκελώνης «Sport». Η ομάδα του Λονδίνου ψάχνει για έναν έμπειρο τερματοφύλακα και το ρεπορτάζ αναφέρει πως συνεχίζει τις επαφές με τον ατζέντη του 33χρονου Γερμανού, ο οποίος θέλει να φύγει από την Μπαρτσελόνα στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο.

Έτσι η ομάδα του Τόμας Φρανκ, ο οποίος ψάχνει για μια ακόμη αξιόπιστη λύση για τη θέση κάτω από τα δοκάρια, εκτός του Βικάριο, προσφέρει τριετές (2+1) συμβόλαιο συνεργασίας στον Τερ Στέγκεν.

Ο 33χρονος τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Γερμανίας έχει μεν συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028, αλλά μετά την απόκτηση του Ζοάν Γκαρσία από την Εσπανιόλ και την παρουσία του Σέσνι δεν είναι βασικός τη φετινή σεζόν στην πρωταθλήτρια Ισπανίας και συζητά πλέον τη μετακίνηση του στην Premier League.