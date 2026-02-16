Τις επαφές του με τους ιθύνοντες της Ρόμα για να αναλάβει διοικητικό πόστο στην ομάδα, που παρέμεινε πιστός σε όλη τη διάρκεια της σπουδαίας καριέρας του (1993-2017), επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ο Φραντσέσκο Τότι.

Ο Capitano παραδέχτηκε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με τη διοίκηση των «Τζιαλορόσι», για την επιστροφή του στο «Ολίμπικο, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι δείπνησε και με τον προπονητή των Ρωμαίων, Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, μιλώντας μαζί του για διάφορα θέματα εκτός ποδοσφαίρου.

«Πάντα ήμουν οπαδός της Ρόμα. Για μένα, η Ρόμα είναι το σπίτι μου. Πάντα ήταν, ακόμα κι αν δεν είμαι εκεί. Είμαι χαρούμενος με αυτό που κάνουν και την πορεία τους. Υπήρξαν φήμες τελευταία. Είναι αλήθεια, μιλάμε, συζητάμε κάποιες λεπτομέρειες και αποφασίζουμε τι είναι καλύτερο για όλους. Ελπίζω να μπορέσουμε να λύσουμε αυτήν την κατάσταση σύντομα. Αργά ή γρήγορα, σίγουρα το συζητάμε. Έχει ξεκινήσει με το δεξί ο Γκασπερίνι στην ομάδα. Δείπνησα μαζί του και μιλήσαμε λίγο για τα πάντα, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ζωντανός θρύλος της Ρόμα.