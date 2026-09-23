Ο Φραντσέσκο Τότι ολοκλήρωσε την καριέρα του το 2017 σε ηλικία 41 ετών, παίζοντας για 24 ολόκληρα χρόνια στη Ρόμα. Ο ζωντανός θρύλος των «τζιαλορόσι» αγωνίστηκε 787 φορές και σκόραρε 307 γκολ, ενώ κέρδισε τη Serie A το 2001 και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 με την Ιταλία.

Στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «Πέρα από αυτό. Αποσύρεσαι και όλα μπορούν να συμβούν. Και μετά, πρέπει να πεις την ιστορία», αφηγείται μεταξύ άλλων για τις προτάσεις από την Τζένοα και την Κόμο που απέρριψε στα 48 του.

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