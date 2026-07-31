Επίσημο έγγραφο, η FIFA φέρεται να αναζητά ανεξάρτητη εταιρεία που θα μπορούσε να τη συμβουλεύσει και να εξετάσει μαζί της το σενάριο άμεσης αύξησης των ομάδων και των αγώνων του Μουντιάλ του 2030.

Το έγγραφο αποκάλυψε το Sky Sports και αναφέρει πως η Παγκόσμια Ομοσπονδία θέλει να διαπιστώσει τον αντίκτυπο μιας τέτοιας απόφασης στη δομή της διοργάνωσης, με τη διαδικασία διαβούλευσης να έχει ήδη ξεκινήσει και τελική απόφαση να αναμένεται έως τις 14 Αυγούστου.

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