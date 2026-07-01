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Η Αγγλία διαθέτει πολυφωνία στην επίθεση και μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο σε κάθε αντίπαλο, σύμφωνα με τον Τόμας Τούχελ ο οποίος παραδέχθηκε παράλληλα πως οι Κονγκολέζοι μπορούν να τους κάνουν τη… ζωή δύσκολη.
«Ήρθε η ώρα να επιμείνουμε και να κάνουμε υπομονή», ανέφερε αρχικά ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας εν όψει της αποψινής (1/7, 19:00) αναμέτρησης με την ΛΔ Κονγκό για την «φάση των 32» στο Μουντιάλ 2026.
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