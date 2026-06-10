Λίγες ημέρες πριν τη σέντρα στο Μουντιάλ, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, αποκάλυψε ότι ο Μπουκάγιο Σάκα εξακολουθεί να αναρρώνει από πρόβλημα στον Αχίλλειο τένοντα.

Ο 24χρονος επιθετικός της Άρσεναλ τραυματίστηκε τον Μάρτιο, ωστόσο συνέχισε να αγωνίζεται παρά τις ενοχλήσεις, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος των «κανονιέρηδων» έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια.

«Ο Μπουκάγιο εξακολουθεί να βρίσκεται στη διαδικασία της επιστροφής. Αγωνίστηκε με ενοχλήσεις στο τέλος της σεζόν, τις οποίες διαχειρίστηκε, παραμένοντας σε υψηλό επίπεδο, αλλά δεν βρίσκεται ακόμη στο 100%. Είναι ένας παίκτης που προσέχουμε ιδιαίτερα και διαχειριζόμαστε προσεκτικά στις προπονήσεις», δήλωσε ο Τούχελ και εξήγησε ότι ο Σάκα δεν έχει ακόμη τη δυνατότητα να ακολουθεί συνεχόμενα προπονητικά προγράμματα υψηλής έντασης.

«Τον επανέφεραν απέναντι στη Φούλαμ όταν το πρωτάθλημα κρινόταν και ήταν αμέσως καθοριστικός. Στη συνέχεια, ο ίδιος και η Άρσεναλ αποφάσισαν από κοινού να συνεχίσει να αγωνίζεται παρά τον πόνο και τις ενοχλήσεις, ακόμη κι αν δεν μπορούσε να προπονείται κανονικά όλη την εβδομάδα πριν από τους αγώνες», ανέφερε.

Η κατάσταση του Σάκα θεωρείται κομβική για τις φιλοδοξίες της Αγγλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο διεθνής εξτρέμ έχει αγωνιστεί στα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα του 2020 και του 2024, ενώ στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ σημείωσε τρία γκολ σε τέσσερις συμμετοχές.

Η Αγγλία θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση στις 17 Ιουνίου στο Ντάλας απέναντι στην Κροατία, σε επανάληψη του ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018.