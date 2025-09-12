Αυξήθηκαν την Παρασκευή οι πιθανότητες να δώσει το «παρών» ο Τσέντι Όσμαν στην αποψινή μονομαχία (21.00, ΕΡΤ1-Novasports Start) ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, για τα ημιτελικά του Eurobasket 2025.

Αν και τις δύο προηγούμενες ημέρες ο διεθνής άσος φόργουορντ του Παναθηναϊκού δεν προπονήθηκε, λόγω τραυματισμού, λίγες ώρες πριν το τζάμπολ του αγώνα, ακολούθησε μέρος του προγράμματος, με τους Τούρκους να διαμηνύουν ότι η συμμετοχή του θα κριθεί πριν το τζάμπολ του ματς.

Υπενθυμίζεται ότι ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, μιλώντας χθες για την κατάσταση του Οσμάν, ανέφερε: «Η θεραπεία του Τσέντι βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν μπορούσε να προπονηθεί με την ομάδα σήμερα. Η κατάστασή του θα ξεκαθαρίσει την ώρα του αγώνα».