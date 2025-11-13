Η πειθαρχική επιτροπή της Τουρκικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (PFDK) ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι επέβαλε ποινές σε συνολικά 102 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ότι συμμετείχαν σε παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες.

Στους περισσότερους ποδοσφαιριστές επιβλήθηκαν ποινές-χάδι.

Συγκεκριμένα, οι τιμωρίες κυμαίνονται από 45 ημέρες έως 12 μήνες αποκλεισμού, από κάθε ποδοσφαιρική δραστηριότητα.

Ο Ερέν Ελμάλι, διεθνής αμυντικός της Γαλατασαράι, τιμωρήθηκε με 45 ημέρες αποκλεισμό, ενώ ο κεντρικός αμυντικός της Γαλατασαράι, Μετεχάν Μπαλτατσί, θα μείνει εκτός δράσης για 9 μήνες.

Επιπλέον, στον Σενεγαλέζο επιθετικό της Κόνιασπορ, Αλασάν Ντάο, επιβλήθηκε η βαρύτερη ποινή, που είναι αποκλεισμός για έναν χρόνο.

Οι ποινές που επιβλήθηκαν ανά ομάδα στη Super Lig

Γαλατασαράι

Έρεν Ελμαλί: 45 ημέρες αποκλεισμός

Μετεχάν Μπαλτατζί: 9 μήνες αποκλεισμός

Τραμπζονσπόρ

Μποράν Μπασκάν: 3 μήνες

Σαλίχ Μαλκοτσόγλου: 45 ημέρες

Αντάλιασπορ

Κερέμ Καγιαράσι: 45 ημέρες

Γκεζτεπέ

Ιζέτ Φουρκάν Μαλάκ: 45 ημέρες

Ουγούρ Καν Γιλντίζ: 45 ημέρες

Εγιούπσπορ

Μικρεμίν Αρντά Τουρκόζ: 45 ημέρες

Αλάνιασπορ

Ιζέτ Τσελίκ: 3 μήνες

Ενές Κεσκίν: 3 μήνες

Μπεντιρχάν Οζγιούρτ: 3 μήνες

Γιουσούφ Οζντεμίρ: 9 μήνες

Καραγκιουμρούκ

Φουρκάν Μπεκλεβίτς: 45 ημέρες

Κερέμ Γιουσούφ Σιρκέτσι: 3 μήνες

Καϊσερισπόρ

Μπερκάν Ασλάν: 3 μήνες

Αμπντουλσαμέτ Μπουράκ: 12 μήνες

Κασίμπασα

Εζέ Αλμπαϊράκ: 45 ημέρες

Αλί Εμρέ Γιανάρ: 45 ημέρες

Κόνιασπορ

Αντίλ Ντεμιρμπάγ: 45 ημέρες

Αλασάν Νντάο: 12 μήνες

Σάμσουνσπορ

Τζελίλ Γιουκσέλ: 45 ημέρες

Δείτε εδώ αναλυτικά τις αποφάσεις για τους 102 ποδοσφαιριστές.

Χα.Π.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ