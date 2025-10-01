Η τουρκική ομάδα της Super Lig, Κασίμπασα, στην οποία αγωνίζεται ο Έλληνας τερματοφύλακας, Ανδρέας Γιαννιώτης, τέθηκε υπό κρατική επιτροπεία την Τετάρτη, αφού οι εισαγγελείς εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τον ιδιοκτήτη της, στο πλαίσιο μιας διευρυνόμενης έρευνας για απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

Η κίνηση αυτή έγινε λίγες ημέρες αφότου οι εισαγγελείς διέταξαν την κράτηση του ιδιοκτήτη της, Τουργκάι Τσινέρ, με κατηγορίες όπως ξέπλυμα χρήματος, απάτη και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Παραμένει στο εξωτερικό και δεν έχει συλληφθεί.

Αρκετές από τις εταιρείες του, συμπεριλαμβανομένων των Park Holding και Silopi Electric, τέθηκαν επίσης υπό τον έλεγχο του κρατικού ταμείου ασφάλισης καταθέσεων (TMSF).

Ο Τσινέρ, επιχειρηματίας με συμφέροντα στην εξόρυξη, την ενέργεια και τα μέσα ενημέρωσης, δεν έχει σχολιάσει δημόσια την υπόθεση.

Η Κασίμπασα, με έδρα την Κωνσταντινούπολη, έχει συγκεντρώσει οκτώ βαθμούς σε επτά αγώνες αυτή τη σεζόν και βρίσκεται στην 11η θέση της βαθμολογίας. Είναι περισσότερο γνωστή ως η αγαπημένη ομάδα των παιδικών χρόνων του Προέδρου της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν.

Η έρευνα προέρχεται από την αγορά από την Can Holding ραδιοτηλεοπτικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των Haberturk, Show TV και Bloomberg HT, από τον όμιλο Τσινέρ τον Δεκέμβριο του 2024. Οι εισαγγελείς λένε ότι η πώληση ενείχε «ισχυρές υποψίες» για ξέπλυμα χρημάτων.

Τον Σεπτέμβριο, οι αρχές κατέσχεσαν περισσότερες από 120 θυγατρικές της Can Holding και έθεσαν υπό κράτηση 10 στελέχη, πέντε εκ των οποίων συνελήφθησαν αργότερα. Ο πρόεδρος της Can Holding, Κεμάλ Τζαν, συνελήφθη και φυλακίστηκε επίσης στις 25 Σεπτεμβρίου.