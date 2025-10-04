Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε συνολικά γκολ δέχτηκε ο Χούλιαν Κουέστα στον εντός έδρας αγώνα της Αντάλιασπορ με τη Ρίζεσπορ, όπου η ομάδα του συνετρίβη με 5-2 από την αντίπαλό της, για την 8η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Και αν στα πρώτα τέσσερα γκολ ο πρώην τερματοφύλακας του Άρη δεν φέρει ευθύνη δεν ισχύει το ίδιο και στο τέρμα που δέχτηκε στις καθυστερήσεις.

Ο Τόμας Τσβαντσάρα είδε τον έμπειρο γκολκίπερ εκτός εστίας και «ζύγισε» πολύ καλά το πόδι του και με σουτ πίσω από το κέντρο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Αναμφίβολα ο πρώην αρχηγός του Άρη θα θέλει να ξεχάσει γρήγορα τη χθεσινή βραδιά, που εξελίχθηκε σε εφιάλτη τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα του.

 

