Η επανέναρξη του πρωταθλήματος στην Τουρκία, σημαδεύτηκε από ακόμη ένα δυσάρεστο περιστατικό. Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση της Ιστανμπούλσπορ με την Τραμπζονσπόρ στο «Εσενιούρτ Νετσμί Καντόγλου Σταντιουμ», στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Super Lig, δεν ολοκληρώθηκε.

Με το σκορ στο 1-2 (39’ Μουαμέρ Σαρικάγια – 11’ Μαχμούντ Τρεζεγκέ, 68’ Πολ Ονουάτσου), με τον Τάσο Μπακασέτα στο αρχικό σχήμα και τον Δημήτρη Κουρμπέλη στον πάγκο για την ομάδα του Αμπντουλάχ Αβτσί, ο πρόεδρος των γηπεδούχων, Ετσμέλ Φαΐκ Σαριαλίογλου, εισέβαλλε στον αγωνιστικό χώρο, διαμαρτυρόμενος εντονότατα στον διαιτητή της αναμέτρησης, Αλί Σανσαλάν για αποφάσεις του.

Μάλιστα, ζήτησε από τους παίκτες της ομάδας του να αποχωρήσουν από το γήπεδο – κάτι που οι ίδιοι δεν ήθελαν – όπως κι έγινε, με αποτέλεσμα να διακοπεί το παιχνίδι στο 72ο λεπτό.

