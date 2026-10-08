Η κακή πορεία της Τουρκίας στο Nations League έχει φέρει τον Βιτσέντζο Μοντέλα σε δυσχερή θέση. Οι φίλαθλοι και τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας ζητούν επιτακτικά την απόλυση του από τον πάγκο της εθνικής ομάδας, την ώρα που η ομοσπονδία δεν αποκλείεται να προχωρήσει τελικά στη λύση της συνεργασίας τους.

Σύμφωνα με την ιταλική αθλητική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport» αν ο Ιταλός προπονητής αποχωρήσει, τότε η Τουρκία θα στραφεί στη λύση του Αρντά Τουράν.

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