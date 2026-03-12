Μία ημέρα μετά την συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνo, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε επίσημη δήλωση και τόνισε ότι η ιρανική εθνική ομάδα είναι ευπρόσδεκτη να αγωνιστεί στο τουρνουά, ωστόσο πιστεύει ότι δεν θα ήταν σκόπιμο να ταξιδέψει για λόγους ασφάλειας.

«Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν είναι ευπρόσδεκτη στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά πραγματικά δεν πιστεύω ότι είναι σκόπιμο να βρίσκονται εκεί, για τη δική τους ζωή και ασφάλεια», ανέφερε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

Ο Υπουργός Αθλητισμού του Ιράν, Αχμάντ Ντογιανμαλί, δήλωσε ότι το Ιράν δεν μπορεί να συμμετάσχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ μαζί με το Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι το πρώτο που θα περιλαμβάνει 48 εθνικές ομάδες, με το τουρνουά να φιλοξενείται σε τρεις χώρες – τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και τον Καναδά – και συνολικά 16 πόλεις (11 στις Ηνωμένες Πολιτείες, τρεις στο Μεξικό και δύο στον Καναδά).

Οι Ιρανοί προκρίθηκαν σε ένα τέταρτο συνεχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο κατακτώντας την κορυφή του Α’ ομίλου στον τρίτο γύρο των ασιατικών προκριματικών πέρυσι.

Το Ιράν είναι στον 7o όμιλο του Μουντιάλ 2026 μαζί με το Βέλγιο, την Αίγυπτο και τη Νέα Ζηλανδία, με προγραμματισμένους αγώνες μεταξύ Λος Άντζελες και Σιάτλ.