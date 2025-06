Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 70 τραυματίες, είναι ο τραγικός απολογισμός των πανηγυρισμών των φιλάθλων της Μουλουντιά Αλγκέρ για την κατάκτηση του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος Αλγερίας.

Όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αρκετοί φίλαθλοι έπεσαν από μια κερκίδα σταδίου στο Αλγέρι, το βράδυ του Σαββάτου, με αποτέλεσμα ένας να σκοτωθεί από την πτώση και άλλοι 11 να τραυματισθούν, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.

«Καταγράφηκε πτώση οπαδών από τις άνω κερκίδες, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός οπαδού και 11 τραυματισμούς», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, ενώ σύμφωνα με την αθλητική ιστοσελίδα «La Gazette du Fennec», κατέρρευσε ένα προστατευτικό κιγκλίδωμα, με αποτέλεσμα πολλοί οπαδοί να πέσουν στο κάτω επίπεδο.

Το «Stade du 5 Juillet» ήταν κατάμεστο για αυτόν τον καθοριστικό αγώνα, εναντίον της Μάγκρα, που έληξε χωρίς τέρματα.

Όπως ήταν φυσικό, η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, ακύρωσε την τελετή απονομής του τροπαίου, ενώ ο πρόεδρος της Αλγερίας, Αμπντελματζίντ Τεμπουνε, εξέφρασε με ανάρτηση του στο Χ, τα συλλυπητήριά του για το τραγικό περιστατικό.

Moments after clinching its 9th league title, Mouloudia Club d’Alger celebration turned into chaos at the 5 July Stadium, where a section of the south stand collapsed under the weight of jubilant fans.#Mouloudia #Mouloudiadalger #Algeria #Viral pic.twitter.com/etP0gFwXad

— Barlaman Today (@BarlamanToday) June 22, 2025