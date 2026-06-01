Βαρύ πένθος στην κοινότητα του Σαν Αντόνιο καθώς οι πανηγυρισμοί για τη σημαντική νίκη των Σπερς επί των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ κατέληξε σε τραγωδία… Ένας 17χρονος φίλαθλος της ομάδας τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι έπειτα από πτώση από όχημα, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και να έχει διαγνωστεί ως εγκεφαλικά νεκρός.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη ενώ εκατοντάδες οπαδοί βρίσκονταν στους δρόμους για να γιορτάσουν την επιτυχία της αγαπημένης τους ομάδας. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά σε κοντινό νοσοκομείο και στη συνέχεια διακομίστηκε σε εξειδικευμένη μονάδα, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr