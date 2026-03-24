Στα 18 εκατομμύρια ευρώ εκτοξεύτηκε η εκτιμώμενη μεταγραφική αξία του Τάσου Δουβίκα, σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfermarkt, που παρουσίασε τους ενημερωμένους πίνακες για τους παίκτες στην ιταλική Serie A.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός της Κόμο είναι δεύτερος σκόρερ στο πρωτάθλημα με 11 γκολ, πίσω μόνο από τον Αργεντινό επιθετικό της Ίντερ Λαουτάρο Μαρτίνες (14 γκολ). Συνολικά μετράει 14 γκολ, μαζί με τα τρία στο Κύπελλο.

Στις 23/12/25 η εκτιμώμενη αξία του ήταν στα 10 εκατομμύρια ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι παρουσίασε αύξηση αξίας κατά 44,4%!

Το διάγραμμα της μεταγραφικής του αξίας ξεκίνησε το 2017, όταν σε ηλικία 18 ετών, στον Αστέρα Τρίπολης ήταν στα 50.000 ευρώ.

Ο Τάσος Δουβίκας, την τρέχουσα σεζόν, έγινε ο πρώτος παίκτης της Κόμο που ξεπερνά τα 10 γκολ στη μεγάλη κατηγορία μετά από 74 χρόνια.

Ο Τζουζέπε Μπαλντίνι (1951-52) κατέχει το ρεκόρ για τα περισσότερα γκολ παίκτη της Κόμο σε μία σεζόν στη Serie A με 13 γκολ, ενώ επίσης την ίδια σεζόν (1951-52) ο Ρενάτο Κατανέο είχε σημειώσει 11 γκολ.

Με 8 αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος 2025-26, ο Δουβίκας χρειάζεται μόλις 3 γκολ για να καταρρίψει το ιστορικό ρεκόρ του Μπαλντίνι στην κορυφαία κατηγορία.