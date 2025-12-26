Η κορυφή της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής αγοράς έχει πλέον… τριπλή ισοβαθμία, σύμφωνα με τη νέα αναθεώρηση αξιών του Transfermarkt. Λαμίν Γιαμάλ, Έρλινγκ Χάαλαντ και Κιλιάν Μπαπέ φιγουράρουν στην πρώτη θέση με χρηματιστηριακή αξία που αγγίζει τα 200 εκατ. ευρώ ο καθένας, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο των απόλυτων superstars της εποχής.

Λίγο πιο πίσω ακολουθεί ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ της Ρεάλ Μαδρίτης, με αποτίμηση 160 εκατ. ευρώ, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει ο Βινίσιους Τζούνιορ με αξία 150 εκατ. ευρώ. Στην έκτη θέση βρίσκεται ο Πέδρι της Μπαρτσελόνα (140 εκατ.), με τον Τζαμάλ Μουσιάλα της Μπάγερν να ακολουθεί στα 130 εκατ. ευρώ.

Στο ίδιο οικονομικό «ράφι» με τον Γερμανό άσο βρίσκονται ο Μπουκάγιο Σάκα της Άρσεναλ και ο Μίκαελ Ολίζε της Μπάγερν, ενώ την πρώτη δεκάδα κλείνει ο Κόουλ Πάλμερ της Τσέλσι με χρηματιστηριακή αξία 120 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, εννέα ποδοσφαιριστές ξεπερνούν πλέον το φράγμα των 100 εκατ. ευρώ, με τη λίστα των 100 ακριβότερων παικτών να επιβεβαιώνει την απόλυτη κυριαρχία των πέντε κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Η μοναδική εξαίρεση είναι ο Βίκτορ Όσιμεν της Γαλατασαράι, που βρίσκεται στη 42η θέση με αποτίμηση 75 εκατ. ευρώ.

Οι ομάδες των κορυφαίων

Σε επίπεδο συλλόγων, η Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίζεται ως η «βασίλισσα» της λίστας, με 10 ποδοσφαιριστές συνολικής αξίας 1,06 δισ. ευρώ. Τον ίδιο αριθμό εκπροσώπων έχει και η Άρσεναλ, ωστόσο με χαμηλότερο συνολικό άθροισμα (825 εκατ. ευρώ). Ακολουθούν η Παρί Σεν Ζερμέν (9 παίκτες), η Μπαρτσελόνα και η Μάντσεστερ Σίτι (από 8), ενώ Λίβερπουλ και Μπάγερν διαθέτουν από 7.

Την πρώτη δεκάδα συλλόγων συμπληρώνουν η Τσέλσι με έξι παίκτες και οι Ίντερ και Νιούκαστλ με τέσσερις έκαστη.

Η νέα κατάταξη επιβεβαιώνει πως το παγκόσμιο ποδόσφαιρο συνεχίζει να κινείται σε ρυθμούς… εκατοντάδων εκατομμυρίων, με τη νέα γενιά να ανεβάζει διαρκώς τον πήχη.