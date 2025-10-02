Στα 30 εκατομμύρια ευρώ…εκτόξευσε ο Χρήστος Τζόλης την εκτιμώμενη αξία του, σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα «Transfermarkt», η οποία διεξήγαγε ενημέρωση της Jupiler Pro League.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός της Κλαμπ Μπριζ, που στην προηγούμενη εκτίμηση αξίας βρισκόταν στα 25 εκατομμύρια ευρώ, αναφέρεται ως ο MVP της βελγικής ομάδας, μετά την αποχώρηση του Αρντόν Γιασάρι το καλοκαίρι για τη Μίλαν.

«Σε αυτό το πρώιμο στάδιο, ο Τζόλης ήταν πανταχού παρών στην Κλαμπ Μπριζ και την εθνική ομάδα της Ελλάδας και μαζί με τον Χανς Βάνακεν, ήταν μια από τις βασικές προσωπικότητες στην προκριματική περίοδο του Champions League», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Μπαρτ Τάμσιν, περιφερειακός διευθυντής Βελγίου στο «Transfermarkt».

Στους πρώτους 16 αγώνες της σεζόν, ο Τζόλης έχει σκοράρει έξι γκολ και έχει δώσει οκτώ ασίστ.

Να σημειωθεί επίσης ότι η κορυφαία κατηγορία του Βελγίου κατέγραψε συνολική αύξηση 67,8 εκατομμυρίων ευρώ και έφτασε στην υψηλότερη αποτίμησή της ποτέ, με νέα συνολική αξία 947,88 εκατομμυρίων ευρώ.