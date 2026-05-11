Τυχερός στην… ατυχία του στάθηκε ο Νίκο Γουίλιαμς. Ο διεθνής εξτρέμ αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι της Αθλέτικ Μπιλμπάο με τη Βαλένθια για τη La Liga, ωστόσο τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεών του έφεραν ανακούφιση στον Λουίς Ντε Λα Φουέντε και το επιτελείο της Εθνικής Ισπανίας.

Αρχικά εκφράστηκαν φόβοι για σοβαρό πρόβλημα σε τένοντα, που θα μπορούσε να του στερήσει τη συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως ο 24χρονος επιθετικός υπέστη θλάση στον αριστερό οπίσθιο μηριαίο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες.

Όπως όλα δείχνουν, θα χάσει ένα μέρος της προετοιμασίας της «ρόχα» και πιθανόν τα φιλικά, αλλά υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμος για την πρεμιέρα της 15ης Ιουνίου, με αντίπαλο το Πράσινο Ακρωτήρι.