Ο Λέναρτ Καρλ τραυματίστηκε στην προπόνηση της Παρασκευής και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Όπως αποκάλυψε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, την ώρα που η ομάδα του προετοιμάζεται για το τελευταίο φιλικό τεστ απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, υπάρχει ανησυχία για τον νεαρό μέσο.

Ο 18χρονος επιτελικός μέσος αποτέλεσε μία από τις εκπλήξεις στις κλήσεις του Νάγκελσμαν, έπειτα από την εντυπωσιακή άνοδό του τη φετινή σεζόν με την Μπάγερν Μονάχου, η οποία κατέκτησε το νταμπλ στη Γερμανία. Πλέον, όμως, η συμμετοχή του στο Μουντιάλ τίθεται υπό αμφισβήτηση.

«Ο Λένι τραυματίστηκε σήμερα. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχει. Δεν φαίνεται καλό», δήλωσε ο Νάγκελσμαν στη συνέντευξη Τύπου εν όψει του φιλικού του Σαββάτου (6/6) με τις ΗΠΑ, μία από τις διοργανώτριες χώρες της τελικής φάσης.

«Θα πάμε ήρεμα στο νοσοκομείο για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Μην αρχίσετε να τον ακολουθείτε με τα αυτοκίνητα. Αφήστε τον ήσυχο. Θα ενημερωθείτε για τα νέα. Χρειάζεται πρώτα να διαχειριστεί ο ίδιος την κατάσταση. Πρέπει να έχουμε πρώτα τη διάγνωση και στη συνέχεια θα σας ενημερώσουμε αν μπορούμε, ελπίζουμε, να συνεχίσουμε μαζί του ή αν θα χρειαστεί να καλέσουμε κάποιον άλλον στη θέση του», πρόσθεσε.

Η τετράκις παγκόσμια πρωταθλήτρια έχει θέσει ως στόχο την επιστροφή στην κορυφή, μετά τους πρόωρους αποκλεισμούς στη φάση των ομίλων στα δύο προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα, το 2018 και το 2022.

Η τελευταία μεγάλη διεθνής επιτυχία της Γερμανίας παραμένει η κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014 στη Βραζιλία. Τα «πάντσερ» συμμετέχουν στον 5ο όμιλο και θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στις 14 Ιουνίου απέναντι στο Κουρασάο, πριν αντιμετωπίσουν την Ακτή Ελεφαντοστού και τον Ισημερινό.