Με ανακοίνωσή της, η Ρεάλ Μαδρίτης, ενημέρωσε πως ο Μάριο Χεζόνια υπέστη μυϊκό τραυματισμό στους οπίσθιους μηριαίους του δεξιού ποδιού, τον οποίο αποκόμισε ενώ βρισκόταν σε υποχρεώσεις με την εθνική Κροατίας.

Η Κροατία δεν έχει προκριθεί στην τελική φάση του Ευρωμπάσκετ 2025, αλλά μετέχει στα προ-προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και έδωσε δύο αγώνες, αρχικά με τη Νορβηγία (102-53) στις 16 Αυγούστου και εν συνεχεία κόντρα στη Δανία (79-76) στις 20 Αυγούστου.

Όπως τονίζει η Ρεάλ Μαδρίτης, η κατάσταση του υγείας του θα διευκρινιστεί περαιτέρω στο επόμενο διάστημα.