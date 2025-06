Το όνειρο συνεχίζεται: Η Γαλλίδα Λοΐς Μπουασόν, 361η στον κόσμο και με μια εντυπωσιακή πορεία στο εφετινό Ρολάν Γκαρός, νίκησε την Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα (Νο6) την Τετάρτη και προκρίθηκε στα ημιτελικά του γκραν σλαμ του Παρισιού σε ηλικία 22 ετών.

Δύο ημέρες μετά τη νίκη επί της Αμερικανίδας Τζέσικα Πεγκούλα, Νο3 στον κόσμο, η Μπουασόν κέρδισε στο Court Philippe-Chatrier με 7-6 (8/6), 6-3 και την 18χρονη Ρωσίδα, που είχε φτάσει ως το ημιτελικά της διοργάνωσης το 2024.

6 GAMES IN A ROW TO REACH THE SEMI-FINALS FOR LOIS BOISSON 🔥#RolandGarros pic.twitter.com/MLPBookvlt

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2025