Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη «δεινοπάθησε» απέναντι στη Σάλτσμπουργκ, βρέθηκε πίσω στο με δύο γκολ στη ρεβάνς του «Jan Breydel Stadion», όμως με αντεπίθεση διαρκείας στο τελευταίο ημίωρο, όχι μόνο πήρε την πρόκριση, αλλά κατάφερε να πάρει και τη νίκη με 3-2, μπαίνοντας στα play off του Champions League.

Οι Αυστριακοί προηγήθηκαν στο ημίχρονο με τα γκολ των Ράσμουσεν (18′) και Μπάιντο (42′), όμως οι Βέλγοι το «γύρισαν» στο δεύτερο μέρος με τα τέρματα των Σέις (61′), Φορμπς (83′) και Βάνακεν (90’+4′), με τον τελευταίο να σκοράρει και να «σφραγίζει» την πρόκριση έπειτα από ασίστ του Τζόλη.

Στα πλέι οφ η Μπριζ θα τεθεί αντιμέτωπη με τους Ρέιντζερς.