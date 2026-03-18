Απίστευτες καταστάσεις εκτυλίσσονται στο αφρικανικό ποδόσφαιρο. Η απόφαση της CAF να απονείμει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025 στο Μαρόκο, παρά την επικράτηση της Σενεγάλς με 1-0 στον επεισοδιακό τελικό τον Ιανουάριο, προκάλεσε σοκ και έντονες αντιδράσεις στους κατακτητές του τροπαίου στο γήπεδο, αλλά και πανηγυρισμούς στην χώρα του Ελ Κααμπί.

Η Επιτροπή Εφέσεων ανέτρεψε το αποτέλεσμα δύο μήνες μετά τον αγώνα, με τον τίτλο να καταλήγει στα χέρια της ομάδας του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

