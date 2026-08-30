Η Ρεάλ Μαδρίτης συνέχισε με το απόλυτο στη LaLiga, επικρατώντας άνετα της νεοφώτιστης Μάλαγα με 4-0 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου». Η «Βασίλισσα» πανηγύρισε τρία γκολ μέσα στο πρώτο μισάωρο και ακόμη ένα στις καθυστερήσεις.

Ο Τζουντ Μπέλινγχαμ άνοιξε το σκορ στο 19ο λεπτό, όταν εκμεταλλεύτηκε μια αδράνεια της άμυνας, απέφυγε τρεις αντιπάλους και με χαμηλό σουτ νίκησε τον Αλφόνσο Ερέρο. Επτά λεπτά αργότερα, ο τερματοφύλακας της Μάλαγα πέτυχε αυτογκόλ, καθώς στην προσπάθειά του να απομακρύνει κεφαλιά του Μπέλινγχαμ μπλέχτηκε με συμπαίκτη του.

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