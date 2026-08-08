Εκτός έδρας νίκη με σκορ 3-1 πέτυχε στο πρωτάθλημα Βουλγαρίας η ΤΣΣΚΑ 1948. Πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό για τον γ’ προκριματικό γύρο του Conference League (11/08, 20:30), η αντίπαλος των «πράσινων» επικράτησε της Λοκομοτίβ Σόφιας και πήρε ψυχολογία εν όψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης.

Στο 53ο λεπτό ο Φράνκο άνοιξε το σκορ, ενώ στο 73′ ο Μασιέλ διπλασίασε τα τέρματα της ΤΣΣΚΑ 1948. Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 77’ με τον Ντέλεβ, ωστόσο ο Μασιέλ με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο 87′ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Να θυμίσουμε ότι στο πρώτο ματς με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 1-1.

ΤΣΣΚΑ 1948 (Αλεξάνταν Αλεξαντρόφ): Μπόζεφ, Γκρίβιτς, Παρκομένκο, Μπεναμάρ (60′ Κονσ. Ίλιεφ), Σολτάνι, Βιτάνοφ, Κρεμπς (82′ Μάγερ), Μαρτίνεθ (60′ Ρούσεφ), Τσόνεφ (60′ Μασιέλ), Φράνκο, Ντιαλό (60′ Ατ. Ίλιεφ).