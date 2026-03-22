Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να επιστρέφει στα γκολ έπειτα από 36 ημέρες, η Μπενφίκα επικράτησε 3-0 της Γκιμαράες για την 27η αγωνιστική της Primeira Liga και μείωσε στους τέσσερις βαθμούς τη διαφορά από την πρωτοπόρο Πόρτο.

Οι «αετοί» άνοιξαν το σκορ στο 14′ με τον Πρεστιάνι, ενώ στο 55′ ο Παυλίδης αξιοποίησε την ασίστ του Ρίος και έκανε το 2-0, φτάνοντας τα 21 γκολ στο πρωτάθλημα και τα 29 σε 47 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 74′ με αυτογκόλ του Μουκεντί.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr