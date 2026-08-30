Η Παρί FC πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη φετινή Ligue 1, επικρατώντας με το εμφατικό 3-0 της Νις στο «Jean-Bouin», για τη 2η αγωνιστική και πέρασε προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα του Παρισιού ήταν αποτελεσματική, είχε τον έλεγχο στα κρίσιμα σημεία και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους φιλοξενούμενους.

Το παιχνίδι άρχισε με τη Νις να προσπαθεί να απειλήσει, όμως οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που βρήκαν πρώτοι τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 21ο λεπτό, ο Λασίν Σιναγιόκο ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι που κέρδισε ο Ικέρ Κεμπάλ, νίκησε τον Ντιουφ και έκανε το 1-0.

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