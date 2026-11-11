Η νέα εποχή στην Εθνική Γαλλίας με τον Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο της φαίνεται πως δεν ξεκινάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται ήδη η σχέση του νέου Ομοσπονδιακού τεχνικού με τον μεγαλύτερο σταρ των «τρικολόρ», Κιλιάν Εμπαπέ, καθώς δημοσιεύματα κάνουν λόγο για τις πρώτες τριβές ανάμεσα στις δυο πλευρές .

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται, στον Εμπαπέ δεν άρεσε η απόφαση του Ζιντάν να τον χρησιμοποιήσει στο αριστερό άκρο της επίθεσης στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου για το Nations League.

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