Η Βιγιαρεάλ μπήκε με το… δεξί στη σεζόν της LaLiga, επικρατώντας με 2-0 εντός έδρας της Οβιέδο, στην πρεμιέρα. Τα «κίτρινα υποβρύχια», παρά το… μουδιασμένο ξεκίνημα, με δύο γκολ σε επτά λεπτά κατάφεραν να πάρουν τους τρεις βαθμούς απέναντι στη νεοφώτιστη Οβιέδο. Τα γκολ των γηπεδούχων σημείωσαν οι Έτα Εγιόνγκ (29΄) και Γκεγί (36΄). Πάντως, η Οβιέδο είχε μεγάλη ευκαιρία, στο 14ο λεπτό, όταν ο Ροντόν είχε άστοχη εκτέλεση πέναλτι.

Νωρίτερα, στον αγώνα με τον οποίο «άνοιξε η αυλαία» της σεζόν 2025-26 στη LaLiga, η Ράγιο Βαγιεκάνο «δραπέτευσε» με νίκη 3-1 από την έδρα της Τζιρόνα. Ο Ντε Φρούτος ήταν σκόρερ και δημιουργός για τους νικητές, ενώ μοιραίος αποδείχτηκε ο Πάουλο Γκατσανίγκα για τους Καταλανούς.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο προηγήθηκε στο 18ο λεπτό, με γκολ του Ντε Φρούτος μετά από λάθος του τερματοφύλακα των Καταλανών, Πάουλο Γκατσανίγκα, με τον τελευταίο ν’ αποβάλλεται με κόκκινη κάρτα στο 43ο λεπτό, όταν προσπάθησε να ντριμπλάρει τον Ντε Φρούτος, ο οποίος έκλεψε την μπάλα και ανατράπηκε. Ο σκόρερ του πρώτου γκολ της Ράγιο Βαγιεκάνο, Ντε Φρούτος, αποδείχτηκε και δημιουργός του δεύτερου, αφού από δική του ασίστ, ο Γκαρθία διπλασίασε τα τέρματα των φιλοξενούμενων στο 20ό λεπτό. Ο Παλαθόν εκτέλεσε το πέναλτι, μετά την κόκκινη κάρτα στον Γκατσανίγκα, για το 3-0 των φιλοξενούμενων.

Στο 57ο λεπτό, η Τζιρόνα μείωσε στο τελικό 3-1, με τον Ρόκα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής της La Liga:

Τζιρόνα-Ράγιο Βαγιεκάνο 1-3 (57’ Ρόκα – 18’ Ντε Φρούτος, 20’ Γκαρθία, 45’ πέν. Παλαθόν)

Βιγιαρεάλ-Οβιέδο 2-0 (29΄ Εγιόνγκ, 36΄ Γκεγί)

Μαγιόρκα-Μπαρτσελόνα 16/8

Βαλένθια-Ρεάλ Σοσιεάδ 16/8

Αλαβές-Λεβάντε 16/8

Θέλτα-Χετάφε 17/8

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σεβίλη 17/8

Εσπανιόλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 17/8

Έλτσε-Μπέτις 18/8

Ρεάλ Μαδρίτης -Οσασούνα 19/8