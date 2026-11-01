Τρίτη φετινή νίκη για την Άιντραχτ, η οποία επικράτησε στη Φρανκφούρτη του Αμβούργου με 3-1, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Bundesliga, δείχνοντας πως αφήνει πίσω της τις κακές εμφανίσεις, που την είχαν φέρει κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού.

Στο 10 το αυτογκόλ του Ομάρι έβαλε την ομάδα της Φρανκφούρτης μπροστά στο σκορ, όμως το Αμβούργο ισοφάρισε στο 14’ με τον Μόφι. Στο 47’ ο Ονιεντίκα και στο 69’ ο Εμπντουνταλίμπ διαμόρφωσαν το τελικό σκορ.

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