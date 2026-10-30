Ένα πολύ άσχημο βράδυ πέρασε η Χάποελ Τελ-Αβίβ, που γνώρισε την ήττα με 97-83 από την Ντουμπάι και έχασε με τραυματισμό τον Τόμας Σατοράνσκι, που έπεσε άτσαλα στο παρκέ έπειτα από προσπάθεια για ριμπάουντ στη διάρκεια του τρίτου δεκαλέπτου.

Μία τρομακτική πτώση στο παρκέ της «Coca Cola Arena» είχε ο Τσέχος γκαρντ στην προσπάθειά του να διεκδικήσει ένα ριμπάουντ, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στα σώματα των αμυντικών της Ντουμπάι και να χάσει την ισορροπία του, πέφτοντας άτσαλα στο παρκέ και μένοντας κάτω, με τους συμπαίκτες του να ζητούν άμεσα την παρέμβαση του ιατρικού επιτελείου της Χάποελ.

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