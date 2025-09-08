Την κατάκτηση του τίτλου στο US Open για δεύτερη φορά στην καριέρα του πανηγύρισε το βράδυ της Κυριακής ο Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος επιβλήθηκε με 3-1 σετ (6-2, 3-6, 6-1, 6-4) του Γιάνικ Σίνερ στον τελικό και αναδείχθηκε θριαμβευτής στη Νέα Υόρκη, επιστρέφοντας στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Carlos Alcaraz is a US Open champion once again! 🏆🏆 pic.twitter.com/VxwNranecl — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Ο αγώνας, ο οποίος διεξήχθη υπό το βλέμμα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, διήρκησε 2 ώρες και 43 λεπτά αγώνα, με τον Ισπανό να αυξάνει σε έξι τις Grand Slam κατακτήσεις του.

Όπως προαναφέραμε, με τη νίκη αυτή, ο 22χρονος τενίστας επέστρεψε στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, όπου βρισκόταν μέχρι σήμερα ο Σίνερ.

CARLOS ALCARAZ IS A SIX-TIME GRAND SLAM CHAMPION! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/PKOOVZTF4F — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Ο Αλκαράθ έδειξε τα δόντια του από το ξεκίνημα, έκανε break στο πρώτο game της αναμέτρησης και εξασφάλισε το πρώτο σετ εύκολα και γρήγορα με 6-2.

Ο Σίνερ έβγαλε αντίδραση στο δεύτερο σετ. Αφού γλίτωσε το break στην αρχή, «σβήνοντας» ένα break point του Αλκαράθ, βρήκε ένα εξαιρετικό διάστημα και μπήκε σε θέση οδηγού με 4-1, διατηρώντας το προβάδισμά του μέχρι το φινάλε του σετ (6-3).

Στο τρίτο, σετ, όμως, το μομέντουμ ανατράπηκε και πάλι ολοκληρωτικά. Ο Ισπανός κυριάρχησε απόλυτα, προηγήθηκε με 5-0 και το μόνο που κατάφερε ο αντίπαλός του ήταν να διασώσει το bagel (6-1).

Το τρίτο σετ ήταν έντονο και ανταγωνιστικό, όμως και σε αυτό ο Αλκαράθ ήταν ο καλύτερος παίκτης. Αφού δεν κατάφερε να σπάσει το σερβίς του Ιταλού στο πρώτο game, το έκανε λίγο αργότερα, παίρνοντας απόσταση στην τελική ευθεία του παιχνιδιού (4-2).

Ο Σίνερ έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια στο τελευταίο game, “έσβησε” δύο championship point, αλλά ο 22χρονος θριαμβευτής έκλεισε το ματς με άσο.

Η στατιστική του τελικού αποκαλύπτει μεγάλες διαφορές, τόσο στο σερβίς όσο και στην γενικότερη απόδοση των δύο παικτών. Με 48% περασμένα πρώτα σερβίς, δύσκολα ο Σίνερ θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι απέναντι στον Αλκαράθ που σέρβιρε φανταστικά και κέρδισε το 83% των πόντων πίσω από το δικό του πρώτο.

Εκκωφαντική είναι η διαφορά και στην αναλογία winners-αβίαστων λαθών, με το 41-24 του Αλκαράθ να απέχει έτη φωτός από το 21-28 του Ιταλού.

Triumph sealed in style! 🇪🇸 pic.twitter.com/zGLBWFDEkP — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

It means absolutely everything. pic.twitter.com/DeE6pqSnPh — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

US Open champion. World No.1. Superstar. pic.twitter.com/T4saKmvGj8 — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Getting ready for Carlos 🏆 pic.twitter.com/XS1MQ96j0U — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

