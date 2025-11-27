Το εγκώμιο του Ολυμπιακού έπλεξε ο Τσάμπι Αλόνσο, μετά τη νίκη της Ρεάλ με 4-3 σκορ επί των Πειραιωτών στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ισπανός τεχνικός αναγνώρισε ότι οι «ερυθρόλευκοι» έπαιξαν καλά στο μεταξύ τους ματς, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η συγκομιδή των δύο βαθμών αδικεί το συγκρότημα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα του MEGA:

«Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλά. Είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, σε ένα δύσκολο γήπεδο και το ξέραμε. Ο Ολυμπιακός έχει λιγότερους βαθμούς από όσους θα έπρεπε ή θα περίμενε.

Έκαναν πολύ καλή εμφάνιση, μάς ανάγκασαν να βάλουμε στοιχεία στο παινχίδι που δεν συνηθίζουμε. Σημασία έχει η νίκη όμως, δεν μας πίεσε στο τέλος η κατάσταση, ούτε ο κόσμος, διότι η Ρεάλ έχει μάθει να αντέχει και να μην λυγίζει πουθενά».