Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, ήταν ένας εκ των αρνητικών πρωταγωνιστών του El Clasico της Κυριακής, καθώς είχε διαδοχικά επεισόδια, τόσο με τον προπονητή του Τσάμπι Αλόνσο, όταν έγινε αλλαγή, όσο και με τον Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Το παιχνίδι, γενικά ήταν ιδιαίτερα επεισοδιακό καθώς η αναμέτρηση επισκιάστηκε από τα επεισόδια μεταξύ των παικτών. Συγκεκριμένα, η ένταση πυροδοτήθηκε αρχικά από την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Πέδρι της Μπαρτσελόνα στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων.

Μετά το σφύριγμα της λήξης του παιχνιδιού, οι παίκτες των δύο ομάδων έγιναν ένα κουβάρι εντός αγωνιστικού χώρου, με τον Καρβαχάλ και τον Βινίσιους να ζητούν σε έντονο ύφος τον λόγο από τον Γιαμάλ, προτού εκείνος αποχωρήσει προς τα αποδυτήρια.

Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, ο Καρβαχάλ και ο Βινίσιους είπαν στον Γιαμάλ: «Μιλάς πολύ, μίλα τώρα!», με τον 18χρονο άσο της Μπάρτσα να απαντά: «Πάμε να τα πούμε μέσα στα αποδυτήρια».

Carvajal, Vini Jr & co vs Lamine Yamal after El Clásico: “You speak too much. Speak now”. 🚨@defcentral 🎥 pic.twitter.com/BSgOX9hdws — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 26, 2025

🚨🗣️ | Lamine Yamal’s response to Vinicius: “COME INSIDE THE TUNNEL, LET’S TALK!” pic.twitter.com/Q4pOXTE47t — MatchdayHQ (@TheMatchdayHQ) October 26, 2025

Στη συνέχεια, ο Βινίσιους, επιτέθηκε εκ νέου λεκτικά στον 18χρονο άσο των «μπλαουγκράνα»: «Πασάρεις την μπάλα μόνο πίσω, τίποτα περισσότερο από αυτό. Απλώς την έδινες πίσω στους αμυντικούς. Μιλάς πολύ, μίλα τώρα!».

Vinicius jr to Yamal: “ you talk too much, talk now” Yamal: “ You lost the ballonD’or for same reason ” 😭😭😭 pic.twitter.com/6axw8mgoJv — 𝙷𝚊𝚛𝚛𝚒𝚜𝚘𝚗 (@fcbharrison) October 26, 2025



Τότε ο Ισπανός σταρ της Μπαρτσελόνα του απάντησε: «…κι εσύ γι’ αυτό έχασες τη Χρυσή Μπάλα», με τον Βραζιλιάνο επιθετικό της Ρεάλ να του απαντά πάλι: «Μην με αγγίζεις κλαψιάρη».