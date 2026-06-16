Αλλαγή της τελευταίας στιγμής κάνει η Αγγλία στην 26άδα που έχει δηλώσει για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο αμυντικός της Νιούκαστλ, Τίνο Λιβραμέντο, τραυματίστηκε στο γαστροκνήμιο κατά τη διάρκεια προπόνησης των «τριών λιονταριών», και όλα δείχνουν ότι θα αντικατασταθεί από τον Τρέβο Τσαλόμπα της Τσέλσι.

Η ομάδα του Τόμας Τούχελ κάνει πρεμιέρα στο Μουντιάλ το βράδυ της Τετάρτης (17/6, 23:00 ώρα Ελλάδας), με το ντέρμπι του 12ου ομίλου εναντίον της Κροατίας, και έχει προθεσμία μέχρι 24 ώρες πριν τη σέντρα του πρώτου αγώνα να προχωρήσει σε αλλαγή στην αποστολή.

Ο Λιβραμέντο, ο οποίος έκανε ντεμπούτο στην Εθνική Αγγλίας το Νοέμβριο του 2024, ήταν εξ αρχής αμφίβολος για το Μουντιάλ, καθώς ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς στο γόνατο (δις) και τον οπίσθιο μηριαίο κατά τη διάρκεια της σεζόν και κατέγραψε μόλις 17 συμμετοχές στο Πρωτάθλημα της Premier League.

Παρά το γεγονός, ο Τούχελ τον συμπεριέλαβε στην αποστολή και τον χρησιμοποίησε για ένα ημίχρονο στο φιλικό με τη Νέα Ζηλανδία, ενώ, αντίθετα, δεν του έδωσε χρόνο συμμετοχής στην τελευταία «πρόβα» της ομάδας, απέναντι στην Κόστα Ρίκα.