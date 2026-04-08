O Πεπ Τσαβαρία εκπροσώπησε τους παίκτες της Ράγιο Βαγιεκάνο στη συνέντευξη Τύπου, εν όψει της πρώτης προημιτελικής αναμέτρησης με την ΑΕΚ (9/4, 19:45, COSMOTE SPORT 2 HD, ΑΝΤ1) για το Conference League, στο «Estadio de Vallecas».

Ο 27χρονος αμυντικός είπε: «Νιώθουμε ικανοί να κερδίσουμε επειδή έχουμε μια σπουδαία ομάδα».

Στη συνέχεια σημείωσε: «Είναι ένας δύσκολος αγώνας. Δεν είμαστε φαβορί επειδή υπάρχουν μερικές πολύ καλές ομάδες. Έχουμε μια απίστευτη πορεία στη διοργάνωση. Έχουμε αυτοπεποίθηση».

Μιλώντας για τη δική του παρουσία, τόνισε: «Ο Πεπ πριν από δύο χρόνια δεν είναι ο ίδιος. Ο προπονητής μας βοηθά να βελτιωθούμε. Είμαι χαρούμενος και ικανοποιημένος επειδή έχω πολλά περιθώρια βελτίωσης».