Ο Τσάβι έστειλε μήνυμα πρόκρισης τονίζοντας μεταξύ άλλων πως η Ολλανδία μπορεί να εξασφαλίσει την παρουσία της στις οκτώ καλύτερες ομάδες του Nations League.

Στις δύο τελευταίες «στροφές» του ομίλου Β’ της League A του Nations League, η Ολλανδία φιλοξενεί (13/11, 21:45) την Εθνική Ελλάδας στην «Johan Cruijff ArenA» στο Άμστερνταμ και ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της με εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Γερμανία (16/11, 21:45). Οι Οράνιε συγκατοικούν μαζί με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στην κορυφή του ομίλου με 8 βαθμούς.

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