Ο Τσάβι μίλησε με κολακευτικά λόγια για την Εθνική Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με την Ολλανδία στην Τούμπα (1/10, 21:45, Novasports Start, ALPHA) για την 3η αγωνιστική της League A του Nations League.

Ο Ισπανός τεχνικός των «οράνιε» στάθηκε στην αγωνιστική παρουσία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στα προηγούμενα παιχνίδια και μίλησε για τη δουλειά που έχει γίνει απ’ τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

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