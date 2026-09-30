Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Ο Τσάβι μίλησε με κολακευτικά λόγια για την Εθνική Ελλάδα λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση με την Ολλανδία στην Τούμπα (1/10, 21:45, Novasports Start, ALPHA) για την 3η αγωνιστική της League A του Nations League.

Ο Ισπανός τεχνικός των «οράνιε» στάθηκε στην αγωνιστική παρουσία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στα προηγούμενα παιχνίδια και μίλησε για τη δουλειά που έχει γίνει απ’ τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ολλανδία #Τσάβι