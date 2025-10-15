Η ήττα με 2-1 από τα Νησιά Φερόε, την περασμένη Κυριακή (12/10), στοίχισε στον Ιβάν Χάσεκ τη θέση του ως ομοσπονδιακός προπονητής της Τσεχίας.

Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας, Νταβίντ Τρούντα, ανακοίνωσε σήμερα την απόλυση του έμπειρου τεχνικού, ο οποίος είχε αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2024.

Ο Τρούντα μάλιστα ανέφερε ότι ο νέος εκλέκτορας είναι πολύ πιθανό να είναι ξένος, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Τσεχία να αγωνιστεί με υπηρεσιακό προπονητή στο ματς της 16ης Νοεμβρίου με το Γιβραλτάρ. Εκεί όπου μία νίκη θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της ομάδας στα μπαράζ πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.