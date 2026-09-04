Ο Ντάνιελ Κρετίνσκι έγινε ο νέος μεγαλομέτοχος της Γουέστ Χαμ. Ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος κατάφερε να αυξήσει το μερίδιο του και να βάλει τέλος στην προσπάθεια της Αμάντα Στέιβελι να αγοράσει την ομάδα.

Η Βανέσα Γκολντ, κόρη του πρώην προέδρου της Γουέστ Χαμ, Ντέιβιντ Γκολντ, κατέληξε σε συμφωνία τον περασμένο μήνα για την πώληση των μετοχών της οικογένειάς της σε μια κοινοπραξία με επικεφαλής την Στέιβελι, ωστόσο ο ιδιοκτήτης των Royal Mail τα βρήκε με τους υπόλοιπους μετόχους, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου Ντέιβιντ Σάλιβαν και έκανε… ματ. Πλέον, έχει στην κατοχή του το 46%.

«Η Γουέστ Χαμ Γιουνάιτεντ ανακοινώνει ότι ο Ντάνιελ Κρετίνσκι, μέσω της 1890s Holdings, κατέληξε σε συμφωνία για την απόκτηση του απαιτούμενου αριθμού μετοχών για να γίνει ο μεγαλύτερος μέτοχος του συλλόγου», αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας.

Η Βανέσα, εκπροσωπώντας την οικογένεια Γκολντ, δήλωσε ότι ήταν ικανοποιημένη που οι μέτοχοι της Γουέστ Χαμ κατέληξαν σε συμφωνία, την ώρα που το μερίδιο του Σάλιβαν θα αυξηθεί επίσης στο 40%.