Το Ίδρυμα της UEFA για τα Παιδιά ανακοίνωσε την τελευταία του πρωτοβουλία για να βοηθήσει τα παιδιά που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στη Γάζα.

Πρόκειται-όπως αναφέρει η UEFA στην ιστοσελίδα του uefafoundation- για συνεργασίες που έχουν δημιουργηθεί «με τρία φιλανθρωπικά ιδρύματα που παρέχουν ζωτικής σημασίας ανθρωπιστική βοήθεια στα παιδιά της Γάζας, τα οποία βιώνουν αυτό που ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες χαρακτήρισε ως «ανθρωπιστική καταστροφή επικών διαστάσεων»».

Οι οργανώσεις είναι οι Γιατροί του Κόσμου, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και η Handicap International, καθένας από τους οποίους εργάζεται με διαφορετικούς τρόπους για να βοηθήσει τα παιδιά που έχουν πληγεί από την τρέχουσα σύγκρουση.

«Ό,τι και αν νομίζουν ότι κάνουν οι ενήλικες που διεξάγουν πολέμους, τα παιδιά είναι αθώα. Αλλά, σε όλες τις συγκρούσεις, πεθαίνουν κάθε μέρα και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε όσους προσπαθούν να κάνουν τη ζωή πιο ανεκτή και φυσιολογική για αυτά.

Μέσω του Ιδρύματος UEFA για τα Παιδιά, προσπαθούμε να υποστηρίξουμε όσους εργάζονται για να ελαφρύνουν τα βάρη που κουβαλούν τα παιδιά – βοηθώντας τα να βρουν στιγμές ειρήνης και ελπίδας, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Είναι καθήκον μας – ως ενήλικες, ως γονείς, ως γείτονες, ως άνθρωποι – να σταθούμε δίπλα στα παιδιά όταν μας χρειάζονται. Μερικές φορές, ακόμη και η μικρότερη χειρονομία μπορεί να τους υπενθυμίσει ότι δεν είναι μόνα, ότι δεν είναι ξεχασμένα και ότι τα εκτιμούμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο μόνοι μας – αλλά τα παιδιά μπορούν και θα το κάνουν, αν τους παρέχουμε ασφάλεια, αγάπη και ελπίδα που χρειάζονται για να μεγαλώσουν», δήλωσε ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν, ανακοινώνοντας τις συνεργασίες.

Οι Γιατροί του Κόσμου έχουν παρουσία στην περιοχή από το 1995, όπου η οργάνωση εργάζεται για τη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη για τους πολίτες. Παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Δυτική Όχθη και τη Γάζα, ιδίως προετοιμάζοντας τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και βελτιώνοντας τον συντονισμό τους. Στη Δυτική Όχθη, οι Γιατροί του Κόσμου παρέχουν επίσης ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε θύματα βίας με τις κινητές κλινικές τους. Διανέμουν επίσης κιτ τροφίμων για παιδιά.

Οι ομάδες των Γιατρών Χωρίς Σύνορα εργάζονται για τη θεραπεία τραυματιών και τον εφοδιασμό υπερφορτωμένων νοσοκομείων. Η οργάνωση παρέχει χειρουργική υποστήριξη, θεραπεία τραυματισμών, φυσικοθεραπεία, πρωτοβάθμια περίθαλψη, φροντίδα τραυμάτων, μητρική και παιδιατρική φροντίδα, μεταξύ άλλων υπηρεσιών. Διαθέτουν 10 κέντρα υγείας. Εξασφαλίζουν επίσης τη διανομή νερού και τροφίμων.

Η Handicap International έχει συνολικά 133 μέλη εθνικού προσωπικού και περισσότερους από 500 κοινωνικούς λειτουργούς που δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας, την Ιερουσαλήμ, τη Ραμάλα και την Αίγυπτο. Ο οργανισμός βοηθά συγκεκριμένα στα εξής:

Διανομή κιτ πρώτων βοηθειών

Επείγουσα βοήθεια και αποκατάσταση: φροντίδα και ιατρικός εξοπλισμός για σοβαρά τραυματίες και άτομα με αναπηρία

Ψυχοκοινωνική υποστήριξη

Εκπαίδευση σχετικά με τον κίνδυνο εκρηκτικών υπολειμμάτων.